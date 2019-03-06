Данія може не дати дозволу на будівництво «Nord Stream - 2» у своїх територіальних водах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будувати газопровід в обхід Данії буде значно дорожче

Через продовження агресії Москви проти України таке схвалення буде малоймовірним, - міністр

Енергетичне агентство Данії ще не ухвалило рішення щодо надання дозволу на будівництво «Північного потоку-2» через свої територіальні води. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, повідомляє AP.

«Глава МЗС Данії повідомив, що його країна ще не вирішила, чи дозволяти прохід спільної німецько-російської газової труби через свої територіальні води, припустивши, що через продовження агресії Москви проти України таке схвалення буде малоймовірним», - йдеться у повідомленні.

Нині Енергетичне агентство Данії розглядає заявку російського «Газпрому» щодо будівництва частини «Північного потоку-2», що планують будувати через територіальні води країни.

В разі відмови, альтернативна дорога в обхід Данії буде значно дорожчою.

За словами Самуельсена, коли уряду настане час ухвалювати рішення, Копенгаген також враховуватиме «стан справ в Росії, та те, як країна ставиться до України».

Він також додав, що з огляду на триваючу агресію Москви проти України, Росія «точно не працює в інтересах Данії в цілому».

Як повідомлялося, газопровід «Північний потік-2» будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками «Північного потоку-2» є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.