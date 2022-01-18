Данія пом'якшує карантин попри рекордну кількість хворих на Covid-19

Уряд уважно стежить за ситуацією з пандемією

Трохи більше половини данців уже отримали три щеплення

У Данії були скасовані деякі обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому в країні фіксується рекордна кількість заражень, в тому числі штамом «Омікрон». Про це повідомляє AP.

Влада дозволила відновити роботу деяких установ. Данські кінотеатри, зоопарки, музеї та театри знову можуть зустрічати відвідувачів.

Обмежена кількість глядачів також дозволяла відвідувати спортивні заходи в приміщенні і на відкритому повітрі.

Як зазначається, уряд планує з 31 січня ще більше послабити карантинні обмеження в Данії.

Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хейніке заявив журналістам на початку цього тижня, що уряд уважно стежить за ситуацією з пандемією і «не підтримало б ослаблення карантину, якби не було чіткого бачення як наших, так і зовнішніх експертів».

Глава уряду країни Метте Фредеріксен заявила, що скасування обмежень ґрунтується на рекомендаціях спеціальної консультативної групи з питань охорони здоров'я.

Водночас, як повідомляє Reuters, 17 січня в Данії зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу з початку епідемії – 28 тис. 780 випадків за добу.

Відзначається, що Данія має високий рівень Covid-вакцинації, чотири з п'яти громадян вже отримали два, а трохи більше половини населення – три щеплення.

Згідно з інформацією медиків, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

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