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    Ізраїль готується дати дозвіл на працю безсимптомним хворим на Сovid-19

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    Для нещеплених термін перебування в ізоляції також скорочено до 5 днів - Ізраїль готується дати дозвіл на працю безсимптомним хворим на Сovid-19
    Для нещеплених термін перебування в ізоляції також скорочено до 5 днів
    фото з відкритих джерел

    Тим, хто переніс захворювання для виходу з карантину не потрібен дозвіл лікаря

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет ухвалив рішення скоротити термін карантину в країні з семи до п’яти днів для громадян. Таке рішення було ухвалене за підсумками наради з керівництвом МОЗ, проведеної в понеділок, 17 січня, пишуть «Вісті».

    Рішення поширюється як на хворих, які переносять захворювання безсимптомно, так і на тих, що контактували з хворими на коронавірус. Для виходу з карантину потрібний негативний результат експрес-аналізу (антиген).

    Відповідно до нових правил, що набирають чинності 19 січня, щепленим слід проводити тестування в домашніх умовах двічі – на четвертий і п'ятий дні карантину.

    Для нещеплених термін перебування в ізоляції також скорочено до 5 днів, проте на п'ятий день карантину він зобов'язаний пройти контрольований антиген-тест у медичному закладі.

    Тим, хто переніс захворювання, для виходу з карантину не потрібен дозвіл лікаря.

    Особливі умови вводяться для громадян у віці 60 років і старше, а також для тих, хто входить до груп ризику. Вони повинні здати аналіз PCR. У разі отримання позитивного результату необхідний 5-денний карантин, вихід із якого за умови безсимптомного перебігу захворювання можливий на підставі двох негативних результатів антиген-тесту – на четвертий та п'ятий дні карантину.

    Якщо результат ПЛР-аналізу – негативний, тривалість карантину – також 5 днів. На п'ятий день слід здати ще один ПЦР-аналіз.

    Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

    Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей.

    До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.

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    Теги: США Ізраїль карантин коронавірус
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    Ізраїль готується дати дозвіл на працю безсимптомним хворим на Сovid-19