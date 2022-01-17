Ізраїль готується дати дозвіл на працю безсимптомним хворим на Сovid-19

Для нещеплених термін перебування в ізоляції також скорочено до 5 днів

Тим, хто переніс захворювання для виходу з карантину не потрібен дозвіл лікаря

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет ухвалив рішення скоротити термін карантину в країні з семи до п’яти днів для громадян. Таке рішення було ухвалене за підсумками наради з керівництвом МОЗ, проведеної в понеділок, 17 січня, пишуть «Вісті».

Рішення поширюється як на хворих, які переносять захворювання безсимптомно, так і на тих, що контактували з хворими на коронавірус. Для виходу з карантину потрібний негативний результат експрес-аналізу (антиген).

Відповідно до нових правил, що набирають чинності 19 січня, щепленим слід проводити тестування в домашніх умовах двічі – на четвертий і п'ятий дні карантину.

Для нещеплених термін перебування в ізоляції також скорочено до 5 днів, проте на п'ятий день карантину він зобов'язаний пройти контрольований антиген-тест у медичному закладі.

Тим, хто переніс захворювання, для виходу з карантину не потрібен дозвіл лікаря.

Особливі умови вводяться для громадян у віці 60 років і старше, а також для тих, хто входить до груп ризику. Вони повинні здати аналіз PCR. У разі отримання позитивного результату необхідний 5-денний карантин, вихід із якого за умови безсимптомного перебігу захворювання можливий на підставі двох негативних результатів антиген-тесту – на четвертий та п'ятий дні карантину.

Якщо результат ПЛР-аналізу – негативний, тривалість карантину – також 5 днів. На п'ятий день слід здати ще один ПЦР-аналіз.

Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей.

До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.