Від Covid-19 помер відомий італійський антивакцинатор
Громадський рух «Звільнимо Італію» об'єднує противників вакцинації, одним із очільників був Маріллі
В Італії від коронавірусу помер 63-річний Луїджі Маріллі. Він очолював громадський рух «Звільнимо Італію», який виступав проти вакцинації, повідомляє TGcom24.
Повідомляється, що чоловіка з інфекцією доправили до лікарні. Однак він відмовився від лікування та вирішив повернутися додому. Там він і помер від ускладнень недуги, як повідомив місцевий телеканал.
Громадський рух «Звільнимо Італію» об'єднує противників вакцинації, одним із очільників був Маріллі. Вони й опублікували пост про його смерть. Однак не вказали причини смерті чоловіка.
«Біль скорботи по Луїджі стає несамовитим, тому що людяність і доброта душі були для нього суттю життя», – мовиться в повідомленні.
Про смерть внаслідок коронавірусу також написав і один з близьких друзів антивакцинатора – підприємець Марино Реккьюті.
«Помер мій справжній друг, якого я знав понад 15 років, який працював зі мною і якого можна було б врятувати, якби він не дотримувався вашої ідеології замість того, щоб дослухатися до сім’ї та друзів. Всім вам повинно бути соромно навіть називати його ім’я. Це на вашій совісті», – написав Реккьюті під публікацією про смерть чоловіка.
Про смерть антивакцинатора розповіли й багато італійських ЗМІ, що викликало бурхливу реакцію з боку антивакцинаторського руху. Вони розмістили у себе на сайті спеціальний пресреліз, в якому закликали пресу припинити «медійне мародерство» у зв’язку зі смертю Маріллі.
Також вони додали, що вакциновані та люди без щеплення від Covid-19 нібито хворіють однаково.
Нагадаємо, напередодні Нового року Стахів вийшов із психлікарні.
16 листопада 2021 року СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.
18 листопада Стахіва заарештував суд. 1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.
Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії. Водночас психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».