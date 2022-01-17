Від Covid-19 помер відомий італійський антивакцинатор

63-річний Луїджі Маріллі відмовився від вакцинації, а потім й від лікування від коронавірусу

Громадський рух «Звільнимо Італію» об'єднує противників вакцинації, одним із очільників був Маріллі

В Італії від коронавірусу помер 63-річний Луїджі Маріллі. Він очолював громадський рух «Звільнимо Італію», який виступав проти вакцинації, повідомляє TGcom24.

Повідомляється, що чоловіка з інфекцією доправили до лікарні. Однак він відмовився від лікування та вирішив повернутися додому. Там він і помер від ускладнень недуги, як повідомив місцевий телеканал.

Громадський рух «Звільнимо Італію» об'єднує противників вакцинації, одним із очільників був Маріллі. Вони й опублікували пост про його смерть. Однак не вказали причини смерті чоловіка.

«Біль скорботи по Луїджі стає несамовитим, тому що людяність і доброта душі були для нього суттю життя», – мовиться в повідомленні.

Про смерть внаслідок коронавірусу також написав і один з близьких друзів антивакцинатора – підприємець Марино Реккьюті.

«Помер мій справжній друг, якого я знав понад 15 років, який працював зі мною і якого можна було б врятувати, якби він не дотримувався вашої ідеології замість того, щоб дослухатися до сім’ї та друзів. Всім вам повинно бути соромно навіть називати його ім’я. Це на вашій совісті», – написав Реккьюті під публікацією про смерть чоловіка.

Про смерть антивакцинатора розповіли й багато італійських ЗМІ, що викликало бурхливу реакцію з боку антивакцинаторського руху. Вони розмістили у себе на сайті спеціальний пресреліз, в якому закликали пресу припинити «медійне мародерство» у зв’язку зі смертю Маріллі.

Також вони додали, що вакциновані та люди без щеплення від Covid-19 нібито хворіють однаково.

Наприкінці грудня 2021 року в одному з лікувальних установ Італії помер від важких ускладнень, викликаних коронавірусом, ще один відомий в країні противник вакцинації Мауріціо Буратті. Він виступав проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Заявляв, що тим самим захищає Конституцію і не збирається проходити тестування на Covid-19 через те, що, за його словами, нібито вірус викликають самі тестові мазки. Нагадаємо, 14 січня суд ухвалив рішення про запобіжний захід лідеру антивакцинаторів Стахіву.

Нагадаємо, напередодні Нового року Стахів вийшов із психлікарні.

16 листопада 2021 року СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

18 листопада Стахіва заарештував суд. 1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії. Водночас психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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