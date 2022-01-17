Поєднання грипу і коронавірусу може завдавати проблем до літа

На думку європейських медиків, Європі загрожує затяжна «твіндемія» – одночасний спалах захворюваності на коронавірус та грип серед населення. Про це повідомляє «Reuters».

Згідно з статистичними даними, зараз кількість хворих на грип у десять разів менша, ніж було до пандемії. Досягти таких результатів вдалося завдяки жорстким карантинним заходам, вжитим під час поширення коронавірусу.

Однак у зв'язку з послабленнями обмежень грип повертається набагато швидше, ніж передбачалося. Внаслідок нового спалаху, лікарні можуть виявитися переповненими. Крім того, до грипу може «приєднатися» ще й коронавірус, який поки що нікуди не зник.

Скасування обмежувальних заходів може призвести до того, що вже навесні, коли пік захворюваності зазвичай йде на спад, віруси продовжать активно поширюватися. Ще більше ускладнює ситуацію те, що домінуючим типом вірусу грипу став штам A(H3), який зазвичай спричиняє тяжкий перебіг захворювання серед людей похилого віку.

У 2022 році також можуть бути труднощі з доступністю ефективних вакцин від грипу. Лабораторні дослідження показують, що вакцини, доступні зараз, не є такими ефективними проти вірусу H3, оскільки раніше цей штам не був дуже поширеним.

Раніше стало відомо, що у цьому сезоні епідемія грипу може бути масштабною. А висока патогенність штаму «Дельта» може стати причиною небезпечного поєднання інфекційних захворювань або твіндемії.

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