Британія відмінить обов'язковий ПЛР-тест для вакцинованих туристів

Повністю вакцинованим мандрівникам більше не потрібні будуть тести в Британію

Про нові правила буде оголошено 26 січня

Велика Британія скасує обов'язковий тест на Covid-19 для вакцинованих. Про це повідомляє Times із посиланням на джерело.

«Ми плануємо скасувати всі тести на Covid-19 для вакцинованих мандрівників до кінця січня», – сказав співрозмовник.

Про нові правила буде оголошено 26 січня.

За попередніми даними, будуть зняті й інші обмеження, зокрема обов'язкове носіння масок у магазинах та громадському транспорті.

Раніше міністерство охорони здоров'я Туреччини відмінило обов'язкове ПЛР-тестування для нещеплених від Covid-19 під час посадки на літак, автобуси або інший вид транспорту. Тест також не знадобиться перед відвідинами концертів, вистав або кіно.

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