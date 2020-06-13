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    У світі

    Польща відкрила кордони із своїми сусідами

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    13 березня через пандемію Covid-19 уряд у Варшаві закрив свої кордони з іншими країнами - Польща відкрила кордони із своїми сусідами
    13 березня через пандемію Covid-19 уряд у Варшаві закрив свої кордони з іншими країнами

    Після трьох місяців дії обмежень на в’їзд для іноземців влада Польщі знову відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Євросоюзу

    Прикордонний контроль на ділянках польського кордону скасовано в ніч на суботу, 13 червня. Ще напередодні припинилися перевірки на литовсько-польському кордоні, а вже з суботи опівночі скасування обмежень поширили на кордон з Німеччиною, Чехією та Словаччиною, передає інформагенція dpa.

    Крім того, польська влада послабила вимоги до тих, котрі прибувають до країни з-за меж ЄС. Водночас контроль на кордонах з Україною, Білоруссю і російським ексклавом Калінінград поки що зберігається.

    13 березня через пандемію Covid-19 уряд у Варшаві закрив свої кордони з іншими країнами-членами ЄС для іноземців з метою запобігти подальшому поширенню коронавірусу. Винятки допускалися лише для людей з дозволом на постійне проживання в Польщі, для водіїв вантажівок і дипломатів. Так само поляки, які повернулися з-за кордону, мусили перебувати в карантині протягом 14 днів.

    Водночас громадяни Росії, Білорусії та України матимуть право на в’їзд до Польщі, якщо вони в шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян чи мають дозвіл на роботу в Польщі. Так само працівники з цих країн, які прибувають на роботу до Польщі, не мусять перебувати в 14-денному карантині після в’їзду.

    Нагадаємо, на єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей. Затримки в оформленні виникають на польській стороні через карантинні заходи.

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