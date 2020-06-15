Covid-19: МОЗ оприлюднило список небезпечних «коронавірусних» країн документ



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До «червоної» зони потрапили Велика Британія, США, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Франція та Італія

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні, передає пресслужба ДПСУ.

«Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на Covid-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон. Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням Covid-19 вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання на Covid-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення», - повідомили у ДПСУ.

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Відповідно до оприлюдненого списку, до «червоної» зони потрапили, зокрема, Велика Британія, Швеція, Вірменія, США, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія.

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