Держдеп продовжив заборону на поїздки американців до КНДР



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Північна Корея

Заборона на поїзди в КНДР буде діяти до 31 серпня 2019 року

Державний департамент США 30 серпня продовжив заборону на поїздки американців до КНДР ще на рік. На думку влади, перебування в цій країні може бути небезпечним, пише «Голос Америки».

«Безпека громадян США за кордоном – один з наших найвищих пріоритетів. Попередження з приводу поїздок в КНДР залишається в силі. Держдепартамент настійно рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до Північної Кореї», - заявив представник Держдепу.

Як заявляють в Держдепартаменті, згідно з американським законодавством, США можуть вводити обмеження на поїздки для американських громадян на підставі будь-якої з трьох умов: США знаходяться в стані війни з даною країною, в регіоні тривають бойові дії, або існує «безпосередня загроза здоров'ю або фізичній безпеці громадян США в даному районі».

За словами джерела в Держдепартаменті, держсекретар США Майк Помпео у своєму рішенні керувався третім критерієм.

Заборона на поїзди в КНДР буде діяти до 31 серпня 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно КНДР звинуватила США у підготовці «злочинної змови».

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

Натомість в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул.