КНДР звинуватила США у підготовці «злочинної змови»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори США та КНДР

«США виношують злочинну змову, щоб розв'язати війну проти КНДР», написала корейська офіційна газета

У матеріалі корейської офіційної газети «Нодон сінмун» від 26 серпня йдеться, що США готують «злочинну змову» проти Пхеньяна.

«Нодон сінмун» пише з посиланням на південнокорейський телеканал, назви якого не зазначено, що США провели в Японії таємні військові навчання, націлені на «проникнення у Пхеньян».

Видання підкреслює, що водночас Штати «з усмішкою на обличчі» ведуть переговори з Північною Кореєю про денуклеаризацію. Як зазначено у матеріалі, «такі кроки доводять, що США виношують злочинну змову, щоб розв'язати війну проти КНДР», якщо провести денуклеаризацію не вдасться.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР.

Натомість в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул.

Минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії визнало, що КНДР продовжує розвивати ядерну програму.

Як відомо, Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР

Раніше Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.

Джерело: Гордон