Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ відкриває мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ відкриває мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією
фото: @ermolaevaAV/Telegram

На КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією  буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату

Російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працюватиме мобілізаційний військкомат, повідомляє МВС Північної Осетії.

Згідно з повідомленням, на КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату.

Поліцейська влада уточнила, на цьому прикордонному пункті буде дозволено піший перехід через кордон із Грузією.

Раніше повідомлялося, що Грузія переводить пункти пропуску на особливий режим, щоб впустити більше росіян.

Нагадаємо, напередодні, чутки про закриття кордону почали поширюватися після слів депутатки «Єдиного національного руху» Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію. Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі. 

Читайте також: Чому мовчить офіційна Грузія? Росіяни штурмують кордони та вимагають гостинності
Теги: Telegram влада Грузія кордон мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузія хоче закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років
Грузія може закрити кордон для чоловіків із громадянством РФ
25 вересня, 21:33
Посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому
Грузія масово забороняє в’їзд російським туристам
8 вересня, 16:28
Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО з операції «Морський страж»
Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО з операції «Морський страж»
16 липня, 20:40

Політика

Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото)
Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото)
Путін передав через Медведєва «останнє попередження» США та Європі 
Путін передав через Медведєва «останнє попередження» США та Європі 
РФ відкриває мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією
РФ відкриває мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем
Стрілянина в російській школі: кількість жертв зросла
Стрілянина в російській школі: кількість жертв зросла
Між Японією та Росією розгорівся дипломатичний скандал: деталі
Між Японією та Росією розгорівся дипломатичний скандал: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
228K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
220K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
113K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
31K
Влада повідомила «круту новину» з Дніпропетровщини
30K
«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру

Новини

ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту