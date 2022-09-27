РФ відкриває мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією

На КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату

Російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працюватиме мобілізаційний військкомат, повідомляє МВС Північної Осетії.

Згідно з повідомленням, на КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату.

Поліцейська влада уточнила, на цьому прикордонному пункті буде дозволено піший перехід через кордон із Грузією.

Раніше повідомлялося, що Грузія переводить пункти пропуску на особливий режим, щоб впустити більше росіян.

Нагадаємо, напередодні, чутки про закриття кордону почали поширюватися після слів депутатки «Єдиного національного руху» Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію. Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі.