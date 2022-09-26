Чому мовчить офіційна Грузія? Росіяни штурмують кордони та вимагають гостинності (відео)

Багатогодинний затор з автомобілів вже кілька днів стоїть на кордоні Росії з Грузією

Тбілісі не підтверджує чутки про закриття кордону для росіян

Поки уряд Грузії відмовляється коментувати чутки про нібито часткове закриття кордону для громадян Росії, громадяни країни-терористки масово тікають із РФ. Вже кілька днів на кордоні із Грузією десятки автівок стоять в заторах, тож щоб швидше виїхати, росіяни купують велосипеди і на них перетинають пункт пропуску.

Існують навіть спеціальні канали, де росіяни діляться лайфхаками щодо того, як можна якнайшвидше втекти з країни. Зокрема, діляться цінами на велотранспорт.

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Цікаво, що в цих повідомленням дехто обурюється, мовляв, жінки і діти мали б дати можливість чоловікам виїхати, а не створювати черги на виїзд. Адже для них нічого не загрожує, на відміну від потенційних вояків.

Росіяни зляться, що на кордоні утворилися черги, і вони змущені стояти в заторах, сердяться, автівки що повільно пропускають через кордон. Втікачі хочуть, щоб грузини радо їх пускали в свою країну, напевно, забуваючи, що не так давно саме країна-терористка Рф бомбила Грузію та анексувала частину її території.

При цьому грузини тролять росіян, які тікають від мобілізації, і називають їх дезертирами.

Напередодні, чутки про закриття кордону почали поширюватися після слів депутатки «Єдиного національного руху» Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію.

Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі.

На Верхньому Ларсі з російського боку з часу оголошення у Росії часткової мобілізації – багатокілометрові черги. У Грузії поки офіційно не називали, скільки росіян в’їхали в країну за цей час, російська сторона каже про «до двох тисяч легкових авто за добу».

Як відомо, опозиція та низка громадських організацій ще з березня вимагають обмежень на в’їзд росіян в країну, купівлю ними нерухомості у Грузії тощо. Правляча партія звинуватили опонентів у розв'язанні «ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії» проти громадян РФ.

Як стало відомо з російських ЗМІ, сенатор Сергій Цеков закликав негайно заборонити виїзд за кордон усім чоловікам призовного віку.

Відомо, що Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

Тим часом у Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Раніше повідомлялося, що у Дагестані протести стають жорсткішими.