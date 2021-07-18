  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дим від лісових пожеж зупинив авіасполучення та судноплавство у регіоні РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російська влада відмовляється від додаткових сил для гасіння пожеж - Дим від лісових пожеж зупинив авіасполучення та судноплавство у регіоні РФ

    Російська влада відмовляється від додаткових сил для гасіння пожеж

    Фото з відкритих джерел

    В Якутії було зафіксовано 223 природні пожежі

    Густа задимленість стала причиною затримки рейсів в аеропорту російського міста Якутськ. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

    За інформацією адміністрації аеропорту.

    Окрім того, через задимленість, що виникла внаслідок лісових пожеж у районі Якутська призупинено рух суден річкою Лена.

    Згідно з даними сервісу IQAir, у місті Якутськ вже тиждень найбрудніше повітря у світі.

    1626597948-695

    Як повідомляє агенція, згідно з даними Головного управління надзвичайних ситуацій Якутії, в республіці було зафіксовано 223 природні пожежі, протягом минулої доби вдалося загасити 12 пожеж на площі понад 87 тис. га.

    При цьому, за катастрофічної ситуації, влада відмовляється від додаткових сил для гасіння пожеж.

    «На цей момент збільшення угруповання МНС Росії на території регіону не потрібно, сил і засобів для дій за призначенням достатньо», – повідомляється на сайті МНС Росії.

    Читайте також: Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
    Теги: пожежа Росія повітря влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дим від лісових пожеж зупинив авіасполучення та судноплавство у регіоні РФ