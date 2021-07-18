Дим від лісових пожеж зупинив авіасполучення та судноплавство у регіоні РФ

Російська влада відмовляється від додаткових сил для гасіння пожеж

В Якутії було зафіксовано 223 природні пожежі

Густа задимленість стала причиною затримки рейсів в аеропорту російського міста Якутськ. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

За інформацією адміністрації аеропорту.

Окрім того, через задимленість, що виникла внаслідок лісових пожеж у районі Якутська призупинено рух суден річкою Лена.

Згідно з даними сервісу IQAir, у місті Якутськ вже тиждень найбрудніше повітря у світі.

Як повідомляє агенція, згідно з даними Головного управління надзвичайних ситуацій Якутії, в республіці було зафіксовано 223 природні пожежі, протягом минулої доби вдалося загасити 12 пожеж на площі понад 87 тис. га.

При цьому, за катастрофічної ситуації, влада відмовляється від додаткових сил для гасіння пожеж.

«На цей момент збільшення угруповання МНС Росії на території регіону не потрібно, сил і засобів для дій за призначенням достатньо», – повідомляється на сайті МНС Росії.