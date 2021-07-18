Російські окупанти хочуть покарати організаторів «водної блокади» Криму

Окупанти оцінили свої збитки в 1,47 трильйона рублів

Інформацію щодо організаторів, окупанти передали до «правоохоронних органів» Росії

Один з керівників так званого «парламенту» Криму Єфім Фікс вважає, що організатори «блокади» окупованого Росією Криму будуть притягнуті до кримінальної відповідальності – підготовка необхідних документів для подачі позову до російського суду вже майже завершена.

Про це повідомив представник окупаційної влади, якого цитує російське видання РИА Новости.

«Робоча група з оцінки збитків», організована окупаційною владою Криму, зібрала інформацію про 12 громадян України, яких називає організаторами або тими, хто виправдовує «блокаду» Криму. Йдеться про водні, енергетичні, продовольчі та транспортні обмеження півострова.

Цю інформацію окупанти передали до «правоохоронних органів» Росії.

Попередньо, окупанти оцінили свої збитки в 1,47 трильйона рублів.

«Слідчі органи працюють по притягненню до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою.

Щойно ми цю суму підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде переданий до суду», – розповів представник окупантів.

Північно-Кримський канал був відкритий 1963 року, до 2014 року він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді (понад 1,2 млрд. м³ на рік).

Канал було перекрито в 2014 році після окупації Криму Росією. Тимчасову греблю будували з металевих конструкцій та мішків із піском.

Нагадаємо, 15 липня, в окупованому Криму російський прокурор оголосив обвинувальний висновок у справі стосовно незаконно утримуваного українського журналіста Владислава Єсипенка. Максимальний термін покарання, який загрожує Єсипенку за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, роскомнадзор заблокував ще один український сайт.