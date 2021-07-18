Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
Людських жертв під час навали немає
По Росії пронеслися «комарині смерчі»
У Росії цього літа спостерігають масштабне нашестя комарів. У липні в Усть-Камчатці зняли справжній «комариний смерч». Регіон заполонили рої з мільйонів комарів.
Про це повідомляє місцеве видання «Камчатка-Інформ».
Навколо Усть-Камчатська знаходиться тундра і безліч багновищ, тому комарі і мошки для місцевих жителів нормальне явище. А ось приїжджих мільйони комах в небі часто вганяють в жах.
Місцеві жителі кажуть, що комариний смерч можна спостерігати від декількох годин до тижня. Причина явища – «шлюбний сезон» у комах: самці збиваються в рої в пошуках самок. Як відомо, комарі-самці не кусаються, тому людських «жертв» під час навали немає.