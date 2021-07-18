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    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)

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    Людських жертв під час навали немає - Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)

    Людських жертв під час навали немає

    Фото Камчатка-Інформ

    По Росії пронеслися «комарині смерчі»

    У Росії цього літа спостерігають масштабне нашестя комарів. У липні в Усть-Камчатці зняли справжній «комариний смерч». Регіон заполонили рої з мільйонів комарів.

    Про це повідомляє місцеве видання «Камчатка-Інформ».

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    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)
    Фото Камчатка-Інформ

    Навколо Усть-Камчатська знаходиться тундра і безліч багновищ, тому комарі і мошки для місцевих жителів нормальне явище. А ось приїжджих мільйони комах в небі часто вганяють в жах.

    Місцеві жителі кажуть, що комариний смерч можна спостерігати від декількох годин до тижня. Причина явища – «шлюбний сезон» у комах: самці збиваються в рої в пошуках самок. Як відомо, комарі-самці не кусаються, тому людських «жертв» під час навали немає.

    Теги: Росія тварини буревій природа
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    Росія потерпає від моторошного природного явища (відео)