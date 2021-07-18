Через погіршення погоди Київ закривають для вантажівок

В’їзд обмежили через рекордну спеку

У неділю, 18 липня, з 10:30 обмежили в’їзд у Київ великовагового транспорту. Рішення прийняте у зв’язку зі спекою.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

«В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів», – йдеться в повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00), додали в поліції.

Ніч на п’ятницю, 16 липня, в Києві виявилася найтеплішою для цієї доби за всю історію спостережень з 1881 року. Це вже 13-й температурний рекорд з початку літа. Всього з початку року в Києві встановлено 23 температурних рекорди.

Нагадаємо, у Києві заборонили рух транспорту центральними вулицями через зйомки відеоролика. На час зйомок будуть внесені зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.

До слова, від 17 липня, на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Це означає, що там заборонено купатися. Водночас території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.

Як повідомлялося, двоє людей загнули через негоду, яка вирувала на Київщині 17 липня. Дощ та пориви віру спричинили падіння дерев у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району, через що і трапилася трагедія.