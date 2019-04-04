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    У світі

    Для НАТО розробили три сценарії майбутнього розвитку

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    Оцінка діяльності НАТО за 70 років - позитивна, - експерти - Для НАТО розробили три сценарії майбутнього розвитку
    Оцінка діяльності НАТО за 70 років - позитивна, - експерти

    Автори доповіді відпрацювали три шляхи розвитку НАТО – «гарний», «поганий» і «жахливий»

    Оборонний коледж НАТО підготував сценарії розвитку військового блоку напередодні 70-ї річниці утворення Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться у доповіді, розміщеній на офіційному сайті навчального закладу.

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    Автори доповіді відпрацювали три шляхи розвитку військового блоку – «гарний», «поганий» і «жахливий».

    «Оцінка діяльності НАТО за 70 років - позитивна. Сили Альянсу переважали під час холодної війни і адаптувалися до принципово іншого середовища в епоху, що настала після», - йдеться в доповіді.

    Зазначається, у НАТО вважають «російську загрозу» - єдиною причиною посилення організації, тому у кожному з трьох сценаріїв РФ розглядається в якості супротивника.

    Згідно з доповіддю, при гарному сценарії НАТО зможе впоратися з усіма завданнями, що стоять перед ним і розробити нову стратегію, щоб найкращим чином впоратися із змінною картиною в геополітиці.

    Експерти вважають, що Альянс повинен втрутитися у відносини між провідними світовими країнами, як у військовому, так і в політичному плані.

     

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