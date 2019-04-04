Полторак: кораблі НАТО на постійній основі заходитимуть у порти України



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Степан Полторак взяв участь в урочистому прийомі на борту кораблів ВМС НАТО в Одесі Фото: Міноборони

Перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу Україні, наголосив глава Міноборони

Кораблі ВМС країн Альянсу на постійній основі будуть заходити до портів України, і ці заходи з одного боку будуть сигналом підтримки України, а з іншого дозволять проводити спільні навчання.

Про це 3 квітня заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Під час минулої зустрічі в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, в форматі «Україна та міністри оборони країн НАТО» була досягнута домовленість, що ВМС наших партнерів з країн Альянсу на постійній основі будуть заходити в порти України. І ці заходи будуть як сигналом підтримки України, так і з метою проведення сумісних навчань, сумісної підготовки та досягнення сумісних показників у ході проведення навчань», – наголосив міністр під час візиту в Одесу.

Також Полторак взяв участь в урочистому прийомі на борту кораблів ВМС НАТО: фрегатів Королівських ВМС Канади «Торонто» та ВМС Іспанії «Санта Марія», які нині стоять в Одесі.

«Перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу нашій країні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні і це зараз дуже важливо для нас», – заявив Полторак.

Також він підкреслив, що у той час, коли ситуація в Чорному та Азовському морях є надзвичайно небезпечною, такий захід є сигналом підтримки України, є сигналом підтримки ВМС ЗС України в процесі їх реформування.

«Це дуже важливий крок з боку наших партнерів щодо організації взаємодії: для того, щоб досягнути критеріїв Альянсу», - підкреслив Полторак.

Як відомо, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.