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    До мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан (фото)

    Жінка щороку фарбувала паркан у жовто-синій колір - До мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан (фото)
    Жінка щороку фарбувала паркан у жовто-синій колір
    фото: 7х7

    Паркан, який асоціюється із прапором України, в РФ є «небажаним»

    Жительку російського міста Псков відвідали співробітники поліції через синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку. Про це повідомляє BBC.

    Передплатник видання «7х7» розповів, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку у синій та жовтий кольори щовесни. Увечері 22 квітня вона знову вирішила його оновити, і на неї до поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку.

    Коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та домоуправління, вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України, а під час «спецоперації» такі «асоціації є небажаними».

    Паркан перефарбували.

    Поліція змусила жінку перефарбувати паркан

    Поліція змусила жінку перефарбувати паркан

    Як повідомлялося, нещодавно в окупованому Криму жительку Ялти затримали «поліцейські» через манікюр у кольорах українського прапора. На жовто-сині нігті жінки поскаржився місцевий мешканець.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    До мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан (фото)