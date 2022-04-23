До мешканки російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан (фото)

Паркан, який асоціюється із прапором України, в РФ є «небажаним»

Жительку російського міста Псков відвідали співробітники поліції через синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку. Про це повідомляє BBC.

Передплатник видання «7х7» розповів, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку у синій та жовтий кольори щовесни. Увечері 22 квітня вона знову вирішила його оновити, і на неї до поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку.

Коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та домоуправління, вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України, а під час «спецоперації» такі «асоціації є небажаними».

Паркан перефарбували.

Поліція змусила жінку перефарбувати паркан

Як повідомлялося, нещодавно в окупованому Криму жительку Ялти затримали «поліцейські» через манікюр у кольорах українського прапора. На жовто-сині нігті жінки поскаржився місцевий мешканець.