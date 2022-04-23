На місце загибелі «Москви» окупанти направили 109-річний катамаран

Агресори сподіваються підняти ракети з затопленого флагмана

Справжній музейний експонат – допоміжне рятувальне судно Чорноморського флоту «Коммуна», яке було спущено на воду у 1913 році під назвою «Волховъ», відправився обстежувати знищений українським «Нептуном» ракетний крейсер «Москва». Як повідомляє Defence Express, це справжній раритет, який досі у строю Чорноморського флоту РФ і найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі. Для розуміння він всього на 13 років молодший за крейсер «Аврора».

За 110 років його існування ані СРСР, ані РФ не створили щось подібне за можливостями, та провівши вже нескінчену кількість ремонтів та модернізацій. За час свого існування «Комунна» підняла п'ять підводних човнів у 1917, 1928, 1931, 1956 та 1957 роках. Максимальна глибина та розмір піднятого корабля – 84 метри, коли у 1931 році підняли 68-метрову субмарину «Рабочий».

Для підводних робіт на «Коммуны» встановлено рятувальний глибоководний апарт АС-28, який оснащений двома маніпуляторами та здатний занурюватись на глибину до 1000 метрів.

Виходячи з призначення судна з максимальною долею вірогідності можливо говорити про намір підняти ракети П-1000. Також не виключено те, що рашисти оцінюють можливість та доцільність підйому всього крейсера. На користь цього, якщо розрахунки Defense Express вірні, мала глибина на якій знаходяться залишки корабля - 50-60 метрів.

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту РФ.