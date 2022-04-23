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    Події в Україні

    На Луганщині нацгвардійці збили ворожий безпілотник (фото)

    Воїни прицільною стрільбою вразили ворожий &laquo;Орлан&raquo; - На Луганщині нацгвардійці збили ворожий безпілотник (фото)
    Воїни прицільною стрільбою вразили ворожий «Орлан»
    фото: Нацгвардія

    Від початку війни російські окупанти вже втратили понад 180 безпілотників

    У Луганській області українські захисники знищили безпілотник російських окупантів. Про це повідомляє Національна гвардія України.

    Нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий «Орлан» зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві.

    «Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих «очей» - завжди вкрай приємно», - зазначила Нацгвардія.

    Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну противник втратив 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині нацгвардійці збили ворожий безпілотник (фото)