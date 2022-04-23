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    Внаслідок обстрілу Одеси палає житловий будинок

    Будинок, у який влучила ракета агресора - Внаслідок обстрілу Одеси палає житловий будинок
    Будинок, у який влучила ракета агресора
    Фото: t.me/crisis2022/

    Мешканців міста попереджають, що небезпека не минула

    Після обстрілу російськими агресорами Одеси сьогодні, 23 квітня, у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

    Перед ударом одесити чули звук прольоту крилатої ракети. Відео із цим звуком з’явилося в соціальних мережах.

    Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні «Південь». Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури. Одеситів попереджають, що небезпека не минула.

    Нагадаємо, що колишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов у розмові з газетою «Аргументи та факти» розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

    Теги: пожежа росія окупанти Одеса війна Україна будинок одесити небезпека окупація #stoprussia
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    Внаслідок обстрілу Одеси палає житловий будинок