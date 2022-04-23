Внаслідок обстрілу Одеси палає житловий будинок

Мешканців міста попереджають, що небезпека не минула

Після обстрілу російськими агресорами Одеси сьогодні, 23 квітня, у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

Перед ударом одесити чули звук прольоту крилатої ракети. Відео із цим звуком з’явилося в соціальних мережах.

Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні «Південь». Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури. Одеситів попереджають, що небезпека не минула.

Нагадаємо, що колишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов у розмові з газетою «Аргументи та факти» розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.