До списку жінок, які вплинули на весь світ у 2023 році, увійшло три українки

У списку радниця з питань кліматичної політики, письменниця та захисниця прав дітей

До цьогорічного престижного списку увійшли три українські жінки

Видання ВВС опублікувало список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихали та впливали на світ у 2023 році. До нього увійшли три українки.

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Зокрема, це радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко та захисниця прав дітей Олена Розвадовська. Українські жінки надихали своєю працею у світлі протистояння українського народу російській агресії.

Ірина Ставчук

Оксана Забужко

Олена Розвадовська

2023 рік ознаменувався екстремальною спекою, лісовими пожежами, повенями та іншими стихійними лихами. Відтак цього року до списку потрапили жінки, які допомагають боротися зі зміною клімату та працюють над заходами, які могли б допомогти їхнім землякам адаптуватися до її наслідків.

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До почесного списку також увійшли правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан і футболістка, володарка «Золотого м'яча» Айтана Бонматі.

Варто додати, що проєкт «100 жінок» засновано у 2013 році.

Нагадаємо, журнал Time представив свіжий список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році. У категорії «Лідери» відзначились відразу дві українські жінки – перша леді України Олена Зеленська та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.