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Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
У фіналі українка (ліворуч) впевнено розібралася із німкенею та здобула перемогу
фото: скріншот з відео

У Саудівській Аравії тривають Всесвітні ігри єдиноборств-2023

Харківська спортсменка Катерина Степанова перемогла у фіналі Всесвітніх ігор єдиноборств-2023. Про це повідомляє Спортивний комітет України.

У завершальному матчі українка впевнено розібралася із німкенею та здобула перемогу.

Як зазначила спортсменка, вона планувала завершувати свою кар'єру в греплінгу, але не могла цього зробити без перемоги на Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії тривають Всесвітні ігри єдиноборств-2023. Відкрила лік медалям на World Combat Games 2023 із золота запоріжанка Еліна Сєлємєнєва.

До слова, вчора команда України з греплінгу завоювала 6 нагород і стала найкращою на World Combat Games. Після чотирьох днів змагань збірна України лідирує і у медальному, і у загальному заліку ігор з 20 медалями.

Теги: єдиноборства спорт українка

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