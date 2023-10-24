Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
У Саудівській Аравії тривають Всесвітні ігри єдиноборств-2023
Харківська спортсменка Катерина Степанова перемогла у фіналі Всесвітніх ігор єдиноборств-2023. Про це повідомляє Спортивний комітет України.
У завершальному матчі українка впевнено розібралася із німкенею та здобула перемогу.
Як зазначила спортсменка, вона планувала завершувати свою кар'єру в греплінгу, але не могла цього зробити без перемоги на Всесвітніх іграх.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії тривають Всесвітні ігри єдиноборств-2023. Відкрила лік медалям на World Combat Games 2023 із золота запоріжанка Еліна Сєлємєнєва.
До слова, вчора команда України з греплінгу завоювала 6 нагород і стала найкращою на World Combat Games. Після чотирьох днів змагань збірна України лідирує і у медальному, і у загальному заліку ігор з 20 медалями.
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