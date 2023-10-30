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Рік живуть у аеропорту: Корея не може позбутись росіян, які втекли від мобілізації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рік живуть у аеропорту: Корея не може позбутись росіян, які втекли від мобілізації
Росіяни, що втекли від мобілізації, застрягли в аеропорту Південної Кореї
фото ілюстративне з відкритих джерел

Троє росіян мешкають в аеропорту Південної Кореї після відмови у притулку

Троє росіян, які підлягають призову на військову службу, більше року не можуть отримати притулок у Південній Кореї та проживають на території аеропорту Інчхон. Про це пише агентство Yonhap.

Державна комісія з прав людини закликала владу країни надати громадянам Росії гуманітарну допомогу. За даними видання Yonhap, троє громадян Росії прибули до Південної Кореї у жовтні 2022 року, щоб уникнути мобілізації в Росії. Після прибуття чоловіки подали заяву на надання притулку, але Мін'юст Республіки Корея відхилив їх клопотання, заявивши: ухилення від військової служби не є підставою для набуття статусу біженця.

Росіяни подали скаргу на рішення міністерства. У лютому південнокорейський суд ухвалив скасувати його стосовно двох громадян РФ. У відповідь виконавча влада подала свою апеляцію до вищої судової інстанції. При цьому чоловіки весь цей час залишаються в зоні очікування вильоту в аеропорту Інчхон, зазначає Yonhap. 

Національна комісія з прав людини Кореї рекомендувала керівництву аеропорту розширити простір для росіян у зоні очікування вильоту та покращити умови їх харчування та проживання. Організація також звернулася до Мін'юсту з проханням виділити для них окрему залу очікування за межами аеропорту та підготувати правила щодо харчування та медичної допомоги у співпраці зі спікером парламенту. 

У зверненні наголошується, що громадяни країни-агресора нібито заслуговують на «гуманітарне сприяння» з боку влади. Правозахисники наголосили, що тривале перебування у залі очікування аеропорту може принизити людську гідність, яка захищається Конституцією республіки.  

Тим часом посольство Росії у Сеулі повідомило, що не має даних про застряглих в аеропорту Інчхон росіян. У дипустанові зазначили, що до них не зверталися по допомогу ні самі заявники, ні корейські повноваження. Консульський відділ посольства пояснив, що у разі подання заяви на статус біженця влада країни не повідомляє дипломатів про це відповідно до законодавства. 

До слова, влада Південної Кореї попередила Російську Федерацію, що вона не буде сидіти склавши руки, якщо Кремль передасть ракетні технології Корейській Народній Демократичній Республіці. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє Yonhap. Міністр закордонних справ Пак Джин відповів  «Так», коли депутат під час парламентської перевірки запитав його, чи інформувала Південна Корея Росію про те, що Сеул буде вживати заходів у відповідь, якщо Росія передасть Північній Кореї ракетні або збройні технології. Однак він не уточнив, які саме дії здійснить Південна Корея.

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Теги: росія харчування влада притулок навчання технології посольство депутат Південна Корея міністр правозахисники правила

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