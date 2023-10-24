У Секторі Гази від ракетного обстрілу сьогодні загинули двоє українських дітей

За даними підконтрольного ХАМАСу місцевого Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в Секторі Гази загинули понад 700 людей

Мати дітей – українка, родом із Харкова, вижила

Сьогодні, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«МЗС України підтверджує загибель в Секторі Гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження. Їхні особи встановлені. Співчуваємо батькам. Представництво України в м. Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами», - зазначив Ніколенко.

Мати дітей – українка, родом із Харкова, вижила.

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Зазначимо, що наразі підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. А у Секторі Гази відомо про трьох загиблих наших громадян.

За даними підконтрольного ХАМАСу місцевого Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в Секторі Гази загинули понад 700 людей.

До відома, у ніч проти 24 жовтня військові сили Ізраїлю завдали ударів по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані.

Як повідомлялося, кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Згідно останніми даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули 23 громадяни України.