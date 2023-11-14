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Турецькі правозахисники прагнуть подати позов до МКС проти Нетаньягу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Турецькі правозахисники прагнуть подати позов до МКС проти Нетаньягу
Правозахисники звинуватили Беньяміна Нетаньягу в геноциді
фото: AP

Позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю подано до Мін’юсту Туреччини

Турецькі правозахисники подали позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін’юсту своєї країни для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це розповів юрист Метін Кюлюнк у соцмережі X.

Правозахисники звинувачують прем'єра Ізраїлю у геноциді та воєнних злочинах.

«14 листопада 2023 року, ми, Мукахіт Бірінчі, Бурак Бекіроглу та Метін Кюлюнк, пред’явимо звинувачення прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та всім іншим злочинцям, які мають вплив на воєнні злочини, за геноцид, який вони вчинили», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заява складається з 23 сторінок. Правозахисники не мають сумніву, що Міністерство юстиції передасть їхню заяву до Міжнародного кримінального суду.

«Ми виконуємо обов'язок перед нашою релігією, належністю та громадянством з натхненням, яке отримуємо від наших предків. Нехай Бог буде з нашими палестинськими братами й тими, хто в міру своїх сил захищає свою справедливу справу», – додав Кюлюнк.

Нагадаємо, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.

Раніше Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи». За словами Ердогана, він передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну».

Теги: Беньямін Нетаньягу Туреччина правозахисники

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