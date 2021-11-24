Чемпіонів України з хокею зняли з чемпіонату України

Хокейна ліга вирішила проводити турнір без «Донбасу» і «Краматорська»

Українська хокейна ліга дограватиме чемпіонат без двох провідних клубів – чемпіона «Донбасу» і «Краматорська». Так вирішив Дисциплінарний комітет національної федерації. Таке покарання накладене через те, що клуби тричі випускали на кригу хокеїстів, які раніше були дискваліфіковані.

Раніше «Донбас» і «Краматорськ» відкликали своїх гравців зі збірної України, за що їхніх хокеїстів, Пангелова-Юлдашева, Андрейківа, Захарова, Пересунько, Коренчука, Буценка і Тарана було позбавлено права виступати за команди. В клубах, в свою чергу, наголошували, що федерація хокею є нелегітимною і такі рішення приймати не може.

Федерація, в свою чергу, погрожує ініціювати санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

Клуби можуть подати апеляцію.

Наразі у вищій лізі залишаються шість команд: «Сокіл», «Кременчук», «Рулад Одд», «Маріуполь», «Білий Барс», «Дніпро».