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    Чемпіонів України з хокею зняли з чемпіонату України

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    Федерація хокею вирішила догравати чемпіонат без двох провідних команд - Чемпіонів України з хокею зняли з чемпіонату України
    Федерація хокею вирішила догравати чемпіонат без двох провідних команд
    Фото: УХЛ

    Хокейна ліга вирішила проводити турнір без «Донбасу» і «Краматорська»

    Українська хокейна ліга дограватиме чемпіонат без двох провідних клубів – чемпіона «Донбасу» і «Краматорська». Так вирішив Дисциплінарний комітет національної федерації. Таке покарання накладене через те, що клуби тричі випускали на кригу хокеїстів, які раніше були дискваліфіковані.

    Раніше «Донбас» і «Краматорськ» відкликали своїх гравців зі збірної України, за що їхніх хокеїстів, Пангелова-Юлдашева, Андрейківа, Захарова, Пересунько, Коренчука, Буценка і Тарана було позбавлено права виступати за команди. В клубах, в свою чергу, наголошували, що федерація хокею є нелегітимною і такі рішення приймати не може.

    Федерація, в свою чергу, погрожує ініціювати санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

    Клуби можуть подати апеляцію.

    Наразі у вищій лізі залишаються шість команд: «Сокіл», «Кременчук», «Рулад Одд», «Маріуполь», «Білий Барс», «Дніпро».

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    Теги: Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК «Краматорськ»
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    Чемпіонів України з хокею зняли з чемпіонату України