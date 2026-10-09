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Дрони атакували хімічний завод у Росії, який виробляє компоненти для ракет Х-101

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували хімічний завод у Росії, який виробляє компоненти для ракет Х-101
Дрони дісталися заводу в Тверській області
скриншот з відео

Редкінський дослідний завод забезпечує російську ракетну та авіаційну промисловість спеціальними хімічними компонентами

У ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Підприємство виробляє компоненти спеціального палива для російських крилатих ракет Х-55 та Х-101. Також повідомляється про вибухи в Бєлгородській області та тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

За оприлюдненою інформацією, однією з цілей нічної атаки стало підприємство, розташоване в селищі Редкіно Тверської області. Редкінський дослідний завод спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яку використовують у російській ракетній та авіаційній промисловості.

Зокрема, підприємство виготовляє компоненти палива «Децилин-М», яке застосовують у крилатих ракетах Х-55 та Х-101. Крім того, завод виробляє спеціальні присадки до дизельного палива й авіаційного гасу. Таким чином, підприємство є частиною виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу.

Водночас масштаби можливих пошкоджень після нічної атаки наразі невідомі. Також немає підтвердженої інформації про те, чи вплинув удар на виробничі потужності підприємства.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 жовтня під масованим ударом також опинився тимчасово окупований Луганськ. За повідомленнями моніторингових каналів, у місті пролунала серія вибухів. Водночас інформація про конкретні цілі атаки та її наслідки наразі відсутня.

Дані про масштаби пожежі, пошкодження резервуарів або можливих постраждалих наразі не уточнюються.

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Теги: росія завод дрон

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