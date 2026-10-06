Дрони атакували Московську область. Спалахнула одна з найбільших нафтобаз

Вогонь охопив щонайменше два резервуари, а сама станція пов'язана з постачанням авіапального до великих московських аеропортів

У Московській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі «Володарська». За повідомленнями місцевих жителів, горять щонайменше два резервуари з паливом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Пожежа виникла на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Володарська» поблизу села Константиново Московської області. Над територією об'єкта здійнявся густий дим.

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За даними місцевих жителів, пожежа на території нафтобази продовжується. Вогонь охопив два резервуари з паливом.

ЛВДС «Володарська» є однією з найбільших нафтобаз та диспетчерським пунктом магістральних нафтопродуктопроводів у Московському регіоні Росії.

Станція є філією російської компанії «Транснафта – Верхня Волга». Об'єкт безпосередньо пов'язаний із великими аеропортами Московського авіаційного вузла та забезпечує постачання авіаційного пального.

На території станції окремо зберігають та транспортують трубопроводами автомобільний бензин, авіаційне та дизельне паливо.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Волгоград зазнав атаки безпілотників. У місті повідомляли про вибухи, роботу російської протиповітряної оборони та пожежу в багатоквартирному будинку. Внаслідок події постраждала одна людина.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв про масовану атаку безпілотників на промислову інфраструктуру регіону. Місцеві Telegram-канали також повідомляли про вибухи та можливі загоряння на промислових об'єктах. Водночас інформації про підтверджене влучання безпілотників у конкретне підприємство на той момент не було.