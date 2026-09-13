Розвідка назвала одну з головних проблем Росії на найближчі десятиліття

Людей віком понад 65 років у РФ уже в 3,6 раза більше, ніж дітей до п’яти років

Демографічна криза в Росії продовжує поглиблюватися. Країна стрімко втрачає молоде покоління та працездатне населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Одним із найбільш показових проявів кризи стала зміна вікової структури російського населення. Наприкінці 1980-х років у РФ кількість дітей віком до п'яти років та людей віком понад 65 років була майже однаковою – приблизно по 14,5 млн осіб.

Відтоді кількість дітей до п'яти років скоротилася більш ніж удвічі – до 6,5 млн. Водночас чисельність людей віком понад 65 років зросла до 23,7 млн. Зараз літніх людей у Росії приблизно у 3,6 раза більше, ніж дітей цієї вікової групи.

Розвідка називає однією з головних причин ситуації хронічно низьку народжуваність, яка залишається значно нижчою за рівень, необхідний для простого відтворення населення. Водночас Росія поступово втрачає працездатне населення, а навантаження на соціальну систему зростає через збільшення кількості людей старшого віку.

Скорочення кількості дітей також означає, що в майбутньому країна матиме менше потенційних працівників та батьків наступного покоління. За нинішніх тенденцій уже протягом одного-двох десятиліть РФ може зіткнутися з гострим дефіцитом молодих спеціалістів. Покоління, яке в майбутньому має поповнити ринок праці, вже зараз значно менше за попередні.

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки, Росія випередила глобальний демографічний перелом майже на 30 років. Поєднання низької народжуваності, скорочення молодого покоління та збільшення частки літніх людей дедалі більше поглиблює депопуляцію країни.

Раніше українська розвідка уже повідомляла, що Росія поступово перетворюється на «суспільство пенсіонерів». За прогнозами, до 2040 року частка росіян віком до 35 років може знизитися до 30%.

Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу, кількість населення РФ у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%.