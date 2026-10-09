Окупований Луганськ масовано атакували дрони: є перебої зі світлом
У місті повідомляють про кілька точок горіння
Окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, а в місті, за повідомленнями місцевих, є кілька точок горіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.
За даними Exilenova+, атака тривала кілька годин. Місцеві Telegram-канали пишуть, що в місті було чутно серію вибухів, а над ним, за словами очевидців, літала велика кількість безпілотників.
Під час ударів у частині Луганська, за повідомленнями місцевих каналів, зникало світло. Чи пов'язане знеструмлення безпосередньо з наслідками атаки, поки не підтверджено. Водночас у місті повідомляють про кілька точок горіння.
У мережі поширюють відео, на яких чути вибухи й видно наслідки. Які саме об'єкти опинилися під ударом, невідомо. Поки немає перевірених даних і про масштаби пошкоджень, кількість постраждалих чи загиблих. Інформацію про влучання уточнюють.
Попередні атаки на Луганськ
У ніч на 18 вересня безпілотники атакували окуповану Луганську область: у Луганську пролунали потужні вибухи й виникла масштабна пожежа, а в Алчевську дрони вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. У ніч на 25 вересня після ударів у місті загорівся торговельний центр «Стройцентр». За даними моніторингових каналів, 27 вересня в Луганську зафіксували понад п'ять вибухів на території колишнього Луганського прикордонного загону.
Нинішня атака відбувається на тлі регулярних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах окупантів на захоплених територіях.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня на окупованій Луганщині також пролунали вибухи: під атакою дронів тоді опинилася Брянка, де після вибухів виникла пожежа.
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