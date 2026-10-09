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Окупований Луганськ масовано атакували дрони: є перебої зі світлом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупований Луганськ масовано атакували дрони: є перебої зі світлом
Інформацію про уражені об'єкти, пошкодження та постраждалих уточнюють
фото: соцмережі

У місті повідомляють про кілька точок горіння

Окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, а в місті, за повідомленнями місцевих, є кілька точок горіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За даними Exilenova+, атака тривала кілька годин. Місцеві Telegram-канали пишуть, що в місті було чутно серію вибухів, а над ним, за словами очевидців, літала велика кількість безпілотників.

Окупований Луганськ масовано атакували дрони: є перебої зі світлом фото 1

Під час ударів у частині Луганська, за повідомленнями місцевих каналів, зникало світло. Чи пов'язане знеструмлення безпосередньо з наслідками атаки, поки не підтверджено. Водночас у місті повідомляють про кілька точок горіння.

У мережі поширюють відео, на яких чути вибухи й видно наслідки. Які саме об'єкти опинилися під ударом, невідомо. Поки немає перевірених даних і про масштаби пошкоджень, кількість постраждалих чи загиблих. Інформацію про влучання уточнюють.

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Попередні атаки на Луганськ

У ніч на 18 вересня безпілотники атакували окуповану Луганську область: у Луганську пролунали потужні вибухи й виникла масштабна пожежа, а в Алчевську дрони вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. У ніч на 25 вересня після ударів у місті загорівся торговельний центр «Стройцентр». За даними моніторингових каналів, 27 вересня в Луганську зафіксували понад п'ять вибухів на території колишнього Луганського прикордонного загону.

Нинішня атака відбувається на тлі регулярних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах окупантів на захоплених територіях.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня на окупованій Луганщині також пролунали вибухи: під атакою дронів тоді опинилася Брянка, де після вибухів виникла пожежа.

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Теги: соцмережі Луганськ відео енергетика пожежа

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