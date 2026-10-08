Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
За словами американського держсекретаря, війна наразі перебуває у «стратегічному глухому куті»
фото: AP

Держсекретар США заявив, що диверсії можуть вийти з-під контролю та перерости у ширший конфлікт

Державний секретар США Марко Рубіо попередив про ризик подальшої ескалації війни Росії проти України та її поширення на інші країни. За його словами, окремі інциденти, зокрема атаки на судна та можливі диверсії в сусідніх державах, можуть вийти з-під контролю. Про це Рубіо заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini, пише «Главком».

За словами американського держсекретаря, війна наразі перебуває у «стратегічному глухому куті». Він зазначив, що такі ситуації зазвичай мають два шляхи розвитку – переговори або подальша ескалація, яка може вийти за межі початкового конфлікту.

«Ми поділяємо занепокоєння щодо можливості ескалації конфлікту, який може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт», – сказав Рубіо.

Окремо він згадав останні атаки на судна в Чорному морі. За словами Рубіо, напередодні відбулася скоординована атака із застосуванням безпілотників.

«Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю», – зазначив держсекретар США.

Рубіо не назвав конкретну державу, яку він має на увазі, говорячи про можливу диверсійну операцію. Водночас його заява прозвучала на тлі загострення ситуації в Чорноморському регіоні, де останнім часом фіксують атаки безпілотників на цивільні судна.

Ще одним фактором ризику держсекретар США назвав посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. За його словами, є ознаки того, що Росія планує скористатися холодним сезоном для знищення української електромережі та тиску на Київ.

Водночас Рубіо зазначив, що Україна також нарощує можливості для завдання далекобійних ударів по цілях у глибині території Росії. На його думку, поєднання цих факторів створює додатковий ризик подальшого загострення.

Американський посадовець також заявив, що Вашингтон продовжує розглядати дипломатичний шлях як спосіб завершення війни. Водночас він визнав, що наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не видно.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо США війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Укриття мають додатково захистити цивільних, які перетинають кордон, та працівників пунктів пропуску
Україна захистить пункти пропуску на кордоні: що відомо
Сьогодні, 05:00
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Вчора, 17:41
Військовозобов'язаним рекомендується мати при собі паперовий військово-обліковий документ
Масовий збій у «Резерв+»: застосунок не завантажується
28 вересня, 14:54
Гераскевич: Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
24 вересня, 17:46
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
23 вересня, 21:38
У Москві відбулася Урочиста церемонія нагородження спортивною премією ПКР «Герої Вітчизни – Герої спорту»
Паралімпійський комітет дослідить організацію Росією заходу для окупантів з інвалідністю
23 вересня, 16:56
В Україні аграрна продукція виробляється у різних регіонах, тому потреби у великих централізованих запасах немає
Чи потрібен Україні запас продуктів на випадок дефіциту: відповідь Мінагрополітики
14 вересня, 15:07
«Київстар» не уточнив характер і масштаб пошкоджень офісу
«Київстар» зробив заяву після атаки РФ по офісу компанії в Києві
11 вересня, 16:03
Росія готує криваві провокації на ТОТ перед виборами до Держдуми
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
11 вересня, 10:21

Політика

Росія відреагувала на плани США розмістити війська в Балтії
Росія відреагувала на плани США розмістити війська в Балтії
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря
Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря
Пєсков висловився про замороження війни з Україною
Пєсков висловився про замороження війни з Україною
Британія вдарила по РФ новими санкціями після терористичної атаки на Прилуки
Британія вдарила по РФ новими санкціями після терористичної атаки на Прилуки
Росія вимагає від Нідерландів видати суддів, які підписали ордер на арешт Путіна
Росія вимагає від Нідерландів видати суддів, які підписали ордер на арешт Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
90K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
72K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua