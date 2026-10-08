Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни

Держсекретар США заявив, що диверсії можуть вийти з-під контролю та перерости у ширший конфлікт

Державний секретар США Марко Рубіо попередив про ризик подальшої ескалації війни Росії проти України та її поширення на інші країни. За його словами, окремі інциденти, зокрема атаки на судна та можливі диверсії в сусідніх державах, можуть вийти з-під контролю. Про це Рубіо заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini, пише «Главком».

За словами американського держсекретаря, війна наразі перебуває у «стратегічному глухому куті». Він зазначив, що такі ситуації зазвичай мають два шляхи розвитку – переговори або подальша ескалація, яка може вийти за межі початкового конфлікту.

«Ми поділяємо занепокоєння щодо можливості ескалації конфлікту, який може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт», – сказав Рубіо.

Окремо він згадав останні атаки на судна в Чорному морі. За словами Рубіо, напередодні відбулася скоординована атака із застосуванням безпілотників.

«Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю», – зазначив держсекретар США.

Рубіо не назвав конкретну державу, яку він має на увазі, говорячи про можливу диверсійну операцію. Водночас його заява прозвучала на тлі загострення ситуації в Чорноморському регіоні, де останнім часом фіксують атаки безпілотників на цивільні судна.

Ще одним фактором ризику держсекретар США назвав посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. За його словами, є ознаки того, що Росія планує скористатися холодним сезоном для знищення української електромережі та тиску на Київ.

Водночас Рубіо зазначив, що Україна також нарощує можливості для завдання далекобійних ударів по цілях у глибині території Росії. На його думку, поєднання цих факторів створює додатковий ризик подальшого загострення.

Американський посадовець також заявив, що Вашингтон продовжує розглядати дипломатичний шлях як спосіб завершення війни. Водночас він визнав, що наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не видно.