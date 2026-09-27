Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
Йоганн Вадефуль під час зустрічі з Сергієм Лавровим
фото: DPA

Глава німецького МЗС назвав розмову «інтенсивною», але сторони не дійшли згоди

Берлін вважає за потрібне мати власний канал зв'язку з Москвою і не хоче залишати контакти з Росією лише Вашингтону. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю ZDF, яке після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим дав німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Чому Берлін вирішив говорити з Москвою

На запитання журналіста, що змінилося, адже уряд Німеччини від початку повномасштабної війни не розмовляв із Росією, Вадефуль відповів, що багато колег просили його бути відкритим до діалогу й радили колись знову заговорити напряму. «І я також не хочу, щоб ми, європейці, залишали американцям увесь обмін думками з Росією. Тому й говорив», – сказав міністр.

Він визнав, що між урядами двох країн залишаються «категоричні відмінності» в поглядах, але, за його словами, обговорювати треба й їх: навіть у часи холодної війни контакти не припинялися. «Я вважаю, що зараз правильно шукати першу можливість для такого обміну», – зазначив дипломат. В іншому інтерв'ю, для ARD, він додав: з друзями домовлятися не потрібно, а з опонентами потрібно.

Як саме виникла зустріч, Вадефуль докладно не розповів. За його словами, прохання про розмову дійшло до нього через колег, які розмовляли з Лавровим, а деталі він хоче залишити в колі колег. За версією російського МЗС, ініціатором була німецька сторона. Це слова російського посадовця, підтверджень немає.

Про що йшлося

Зустріч тривала близько 20 хвилин. Головна тема – дрон у Лейпцигу: у серпні біля українського літака Ан-124 в аеропорту міста знайшли дрон із детонатором, а Берлін вважає організаторкою атаки Москву. Лавров у відповідь оголосив про початок «справжньої війни» з Німеччиною. Вадефуль сказав, що Німеччина таких дій не сприймає, і попередив Росію не продовжувати. «Ми можемо захищатися й відбиватися, і будемо це робити», – додав він.

«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим фото 1
фото: DPA

Німецький міністр також запропонував Лаврову деескалацію, зокрема щодо війни в Україні, але, за його словами, пропозиція «поки не знайшла відкритих вух». Другою темою був експорт зерна: його треба забезпечити і для України, і для Росії, бо від цього залежать країни Глобального Півдня. Єгипет, наприклад, отримує третину зернових поставок з України, і без них там може настати голод.

Що Берлін обіцяє Україні

Питання про те, чи діє принцип «не про Україну без України», Вадефуль зупинив коротко: «Безумовно». «Я не веду переговорів щодо України – це роблять самі українці. Я закликаю Росію говорити з Україною», – сказав він. За його словами, він також заявив Лаврову, що Берлін і надалі повністю підтримуватиме Київ, а економічний тиск на Росію триватиме.

Чи стане зустріч початком нових контактів, залежить, на думку Вадефуля, «здебільшого від Росії». Умову він озвучив прямо: «Ми готові до переговорів, але Росія повинна припинити цю агресію».

Лавров, за повідомленням dpa, поставив під сумнів користь зустрічі: сказав, що не почув нічого, що не збігалося б із щоденними публічними заявами Берліна, і додав, що німецький колега міг просто зателефонувати й сказати «Прочитайте мою заяву». Це також слова російського посадовця.

Нагадаємо, 26 вересня Вадефуль і Лавров зустрілися у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина Сергій Лавров українці Берлін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль не контролює власні гроші
Бюджет Росії врятувала чужа війна. Далі все залежить від України
1 вересня, 16:46
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
7 вересня, 06:37
Росіяни підготували різке подорожчання комунальної послуги на Луганщині
Окупанти різко підвищили комунальний тариф на окупованій Луганщині
7 вересня, 07:03
Тюменський НПЗ після ударів 25 липня 2026 року
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
7 вересня, 14:24
Законопроєкт Грема тривалий час обговорюється у Вашингтоні
США можуть посилити санкції проти Росії: готується законопроєкт – Reuters
11 вересня, 19:31
Журналісти, які входять до пулу Лаврова, отримали дозвіл на перебування у США лише на кілька днів
США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка
22 вересня, 19:50
У полі було знайдено понад 900 срібних монет
У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
23 вересня, 16:53
Пєсков зробив цинічну заяву про переговори з Україною
Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»
24 вересня, 14:14
Виступ президента на Генасамблеї ООН, зустріч Рубіо і Лаврова. Головне за 23 вересня 2026
Виступ президента на Генасамблеї ООН, зустріч Рубіо і Лаврова. Головне за 23 вересня 2026
23 вересня, 21:20

Політика

«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку за сім днів: Трамп відмовив
Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку за сім днів: Трамп відмовив
Російські мільярдери вивчають, як позбутися санкцій ЄС – Bloomberg
Російські мільярдери вивчають, як позбутися санкцій ЄС – Bloomberg
Литва відпрацьовує евакуацію населення на випадок вторгнення з Білорусі
Литва відпрацьовує евакуацію населення на випадок вторгнення з Білорусі
Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»
Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua