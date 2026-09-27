«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим

Глава німецького МЗС назвав розмову «інтенсивною», але сторони не дійшли згоди

Берлін вважає за потрібне мати власний канал зв'язку з Москвою і не хоче залишати контакти з Росією лише Вашингтону. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю ZDF, яке після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим дав німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Чому Берлін вирішив говорити з Москвою

На запитання журналіста, що змінилося, адже уряд Німеччини від початку повномасштабної війни не розмовляв із Росією, Вадефуль відповів, що багато колег просили його бути відкритим до діалогу й радили колись знову заговорити напряму. «І я також не хочу, щоб ми, європейці, залишали американцям увесь обмін думками з Росією. Тому й говорив», – сказав міністр.

Він визнав, що між урядами двох країн залишаються «категоричні відмінності» в поглядах, але, за його словами, обговорювати треба й їх: навіть у часи холодної війни контакти не припинялися. «Я вважаю, що зараз правильно шукати першу можливість для такого обміну», – зазначив дипломат. В іншому інтерв'ю, для ARD, він додав: з друзями домовлятися не потрібно, а з опонентами потрібно.

Як саме виникла зустріч, Вадефуль докладно не розповів. За його словами, прохання про розмову дійшло до нього через колег, які розмовляли з Лавровим, а деталі він хоче залишити в колі колег. За версією російського МЗС, ініціатором була німецька сторона. Це слова російського посадовця, підтверджень немає.

Про що йшлося

Зустріч тривала близько 20 хвилин. Головна тема – дрон у Лейпцигу: у серпні біля українського літака Ан-124 в аеропорту міста знайшли дрон із детонатором, а Берлін вважає організаторкою атаки Москву. Лавров у відповідь оголосив про початок «справжньої війни» з Німеччиною. Вадефуль сказав, що Німеччина таких дій не сприймає, і попередив Росію не продовжувати. «Ми можемо захищатися й відбиватися, і будемо це робити», – додав він.

фото: DPA

Німецький міністр також запропонував Лаврову деескалацію, зокрема щодо війни в Україні, але, за його словами, пропозиція «поки не знайшла відкритих вух». Другою темою був експорт зерна: його треба забезпечити і для України, і для Росії, бо від цього залежать країни Глобального Півдня. Єгипет, наприклад, отримує третину зернових поставок з України, і без них там може настати голод.

Що Берлін обіцяє Україні

Питання про те, чи діє принцип «не про Україну без України», Вадефуль зупинив коротко: «Безумовно». «Я не веду переговорів щодо України – це роблять самі українці. Я закликаю Росію говорити з Україною», – сказав він. За його словами, він також заявив Лаврову, що Берлін і надалі повністю підтримуватиме Київ, а економічний тиск на Росію триватиме.

Чи стане зустріч початком нових контактів, залежить, на думку Вадефуля, «здебільшого від Росії». Умову він озвучив прямо: «Ми готові до переговорів, але Росія повинна припинити цю агресію».

Лавров, за повідомленням dpa, поставив під сумнів користь зустрічі: сказав, що не почув нічого, що не збігалося б із щоденними публічними заявами Берліна, і додав, що німецький колега міг просто зателефонувати й сказати «Прочитайте мою заяву». Це також слова російського посадовця.

Нагадаємо, 26 вересня Вадефуль і Лавров зустрілися у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн від початку повномасштабної війни Росії проти України.