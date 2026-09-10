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Як зростала глибина ураження РФ від початку великої війни? Міноборони показало мапу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як зростала глибина ураження РФ від початку великої війни? Міноборони показало мапу
фото: 14-та бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ «Червона Калина»

Рекорд за глибиною ураження тилу противника належить Силам спеціальних операцій

Від початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила дальність ураження цілей на території Росії. Міністерство оборони показало мапу, яка демонструє, як змінювалася глибина ударів, передає «Главком».

«Вивчаємо географію РФ за українськими далекобійними санкціями. Вчора безпілотники уразили газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому окрузі. Рекорд за глибиною ураження тилу противника належить тепер Силам спеціальних операцій – понад 3000 км», – йдеться у повідомленні.

Як зростала глибина ураження РФ від початку великої війни? Міноборони показало мапу фото 1

Нагадаємо, 9 вересня було таковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Він розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой. 

Згодом стало відомо, що ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тис. км.

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Теги: Міноборони війна росія

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