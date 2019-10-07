Другий інформатор розвідки США готовий свідчити проти Трампа – адвокат



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Дональд Трамп звинуватив нового інформатора у тому, що той володіє інформацією «з других рук» і з'явився на заміну першому

Інформатор стверджує, що має інформацію з перших рук щодо скандальної розмови президентів України та США

Ще один співробітник американської розвідки готовий надати свідчення Конгресу щодо дій президента Дональда Трампа.

Про це повідомив в інтерв'ю ABC News його адвокат Марк Заід, який також є захисником першого інформатора.

Другий інформатор стверджує, що має інформацію з перших рук щодо скандальної липневої телефонної розмови президентів України та США.

За словами Заіда, його другий підзахисний входить до числа тих, з ким розмовляв генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Майкл Аткінсон, щоб підтвердити обвинувачення першого інформатора.

Трамп вже звинуватив інформатора у тому, що той теж володіє інформацією «з других рук» і з'явився на заміну першому, оскільки той «майже повністю помилково зрозумів» його розмову з президентом України Володимиром Зеленським, додає DW.

Раніше ЗМІ повідомили, що у справі про телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського може дати свідчення ще один співробітник американської розвідки.

Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.