Конгрес США вимагає від Пенса документи про можливий тиск на Україну



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Майк Пенс має надати документи Конгресу до 15 жовтня

Конгресмени, зокрема, зацікавилися зустріччю Пенса із Зеленським, яка відбулася 1 вересня у Варшаві

Голови трьох комітетів Палати представників надіслали офіційний лист віцепрезиденту США Майку Пенсу із запитом ключових документів у справі можливого тиску Трампа на Україну.

Це стало наступним кроком конгресменів від Демпартії у контексті розслідування щодо імпічменту президента США.

«Останнім часом постають питання щодо ролі, яку ви могли зіграти в передачі чи посиленні неприкритих меседжів президента (Трампа – ред.) президентові України», - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті комітету з питань нагляду та реформ.

При цьому законодавці звертають увагу на представника оточення віцепрезидента, який, за повідомленнями ЗМІ, був присутнім при телефонній розмові Зеленського і Трампа 25 липня.

Крім того, конгресмени зацікавилися зустріччю Пенса із Зеленським, яка відбулася 1 вересня у Варшаві. Тоді віцепрезидент підтвердив, що адміністрація США призупинила надання оборонної допомоги Україні.

На прохання голів комітетів з питань розвідки, міжнародних справ, а також нагляду та реформ Пенс має «надати документи, викладені в супровідному графіку, до 15 жовтня 2019 року».

Нагадаємо, в розсекреченій скарзі йдеться, що Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського.

Раніше розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня.

Джерело: Укрінформ