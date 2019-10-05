Імпічмент Трампа: Держдеп США відповів на запит Конгресу



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Державний департамент США

Державний департамент вчора надіслав лист до Конгресу, що є першою відповіддю на запит про документи

Державний департамент США надіслав першу відповідь Конгресу на запит трьох комітетів про документи, що стосуються їхнього розслідування щодо імпічменту президента й, зокрема, можливого тиску глави Білого дому на Україну.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє The Hill.

«Державний департамент вчора надіслав лист до Конгресу, що є нашою першою відповіддю на запит про документи. Ми, звичайно, зробимо все, чого від нас вимагає закон», - сказав Помпео журналістам під час перельоту до Греції.

Також сьогодні держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.