Держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України



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Держсекретар США Майк Помпео Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Адміністрація зобов’язана розслідувати ймовірне втручання у вибори – Держсекретар США

Держсекретар США Майк Помпео став на захист підходу адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України, який перебуває у центрі розслідування щодо імпічменту.

Про це повідомляє AP.

«Помпео стверджував, що розслідування, яке Сполучені Штати запитували в уряду України, стосувалося можливого втручання з України в президентські вибори 2016 року в США. Він не говорив щодо заявленого Трампом бажання щодо України провести конкретне розслідування у справі колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, на яких зосереджені слідчі з імпічменту з тих пір, як в минулому місяці з’явилася скарга інформатора», – пише видання.

За інформацією AP, Помпео розкритикував запит про імпічмент як «явно політичний» і сказав, що дії Державного департаменту США були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новим урядом України. Він також сказав, що робота колишнього спецпредставника держдепу США з питань України Курта Волкера ґрунтувалася на вказівці президента зробити саме це.

«Держдепартамент був дуже сфокусований за вказівкою президента на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом», – зазначив Помпео.

Помпео сказав, що адміністрація зобов’язана розслідувати ймовірне втручання у вибори і звернутися до іноземних урядів по допомогу, якщо це необхідно.

«Адміністрація була неймовірно зосереджена на тому, щоб переконатися, що ми працюємо з Україною у такий спосіб, який є відповідним. Це не тільки доречно, це наш обов’язок, якщо ми вважаємо, що на виборах 2016 року було втручання», – наголосив держсекретар.

«Я думаю, що всі визнають, що уряди зобов’язані забезпечити, щоб вибори проходили чесно, без втручання», – зазначив Помпео.

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін’юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.