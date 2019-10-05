Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту



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Президент США Дональд Трамп

Якщо Палата представників підтримає імпічмент, то ця ініціатива опиниться в Сенаті США

Білий дім має намір направити спікерові Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі лист з вимогою провести голосування з питання про процедуру імпічменту.

Про це американський президент Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю, 4 жовтня, на Південній галявині Білого дому перед вильотом у штат Меріленд.

«Ми направимо листа - як всім відомо, до нас ставляться дуже несправедливо, зовсім не так, як до будь-кого ще», - сказав він.

За його словами, рішення, чи треба адміністрації підкорятися повісткам палати представників у рамках процедури імпічменту, приймуть юристи Білого дому.

«Я не знаю, це повинні вирішувати юристи. Я знаю, що, за словами юристів, вони ніколи не бачили нічого настільки нечесного, настільки несправедливого», - сказав він.

Також Трамп заявив, що не має наміру пов'язувати висновок торговельної угоди між США і Китаєм з можливим проведенням у цій країні розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

«Ні, це не має до цього ніякого відношення», - сказав американський лідер, відповідаючи на запитання про те, чи буде він більш схильний укласти торговельну угоду з КНР, якщо Пекін розпочне розслідування проти Байдена і його сина.

«Я хочу укладення торговельної угоди з Китаєм, але тільки якщо вона відповідатиме інтересам нашої країни», - додав президент США.

Трамп також підкреслив, що в справі Байдена його цікавить лише корупційна складова.

«Мене не цікавить політика. Мені байдуже до політики Байдена. Я, чесно кажучи, взагалі ніколи й не вважав, що він здобуде перемогу (у передвиборних перегонах серед демократів. - ред.)», - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.