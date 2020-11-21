Син Трампа захворів на коронавірус – ЗМІ
Син глави США здав тест на початку тижня і з тих пір перебуває на самоізоляції
Син президента США Дональд Трамп-молодший заразився коронавірусом.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.
Представник Трампа-молодшого заявив, що син глави держави здав тест на початку тижня і з тих пір перебуває на самоізоляції.
Уточнюється, що у нього відсутні симптоми, і він дотримується всіх рекомендованих медиками правил щодо Covid-19.
Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус. Наступного дня президента США госпіталізували через хворобу.