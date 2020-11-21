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    У світі

    Син Трампа захворів на коронавірус – ЗМІ

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    Син Трампа захворів на коронавірус – ЗМІ

    Син глави США здав тест на початку тижня і з тих пір перебуває на самоізоляції

    Син президента США Дональд Трамп-молодший заразився коронавірусом.

    Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

    Представник Трампа-молодшого заявив, що син глави держави здав тест на початку тижня і з тих пір перебуває на самоізоляції.

    Уточнюється, що у нього відсутні симптоми, і він дотримується всіх рекомендованих медиками правил щодо Covid-19.

    Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус. Наступного дня президента США госпіталізували через хворобу.

    Теги: ЗМІ США коронавірус
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