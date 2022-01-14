Дружина Макрона прокоментувала чутки про зміну статі

Перша леді Франції: моє генеалогічне дерево змінили, щоб видати мене за трансгендера

Прихильники ультраправих політсил запідозрили дружину французького лідера у зміні статі та почали активно публікувати пости на цю тему

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит заявила, що зловмисники за допомогою маніпуляцій з даними видали її за рідного брата та звинуватили у тому, що раніше вона була чоловіком. На чутки про зміну статі дружина французького лідера відповіла в ефірі Rtl France.

За словами першої леді, зловмисники працювали над зміною її генеалогічних даних на довідкових сайтах.

«Спочатку я спостерігала за цим здалеку, чула, що кажуть, перш ніж я зрозуміла, що вони змінили моє генеалогічне дерево... І я раптом виявилася моїм братом. І тут йдеться про генеалогію моїх батьків, і це неприпустимо», – заявила вона.

Раніше повідомлялося, що дружина Макрона хотіла подати скаргу до правоохоронних органів через розповсюдження в інтернеті чуток про те, що вона є трансгендерною особою.

Прихильники ультраправих політичних сил запідозрили дружину французького лідера у зміні статі та почали активно публікувати пости на цю тему у соціальних мережах. Зокрема, автори чуток стверджують, що Бріжит Макрон народилася під чоловічим ім'ям Жан-Мішель Троньє. Зазначається, що Троньє – це дівоче прізвище дружини президента.

До слова, футболістку з Ірану звинуватили, що вона чоловік, бо занадто добре грає.

Нагадаємо, Байден дозволив трансгендерам служити в армії США.

Також жінка-трансгендер зайняла посаду віце-прем'єра в новоствореному уряді Бельгії.