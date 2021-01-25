Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби

Згідно з указом президента, всі американці визнані придатними до служби в збройних силах США

Президент США Джо Байден у понеділок, 25 січня, підписав указ про те, що трансгендери мають можливість проходити військову службу в армії країни. Про це повідомляє радіостанція Voice of America з посиланням на заяву Білого дому.

«Президент Байден сьогодні підписав виконавчий указ який запроваджує політику, згідно з якою всі американці, визнані придатними до служби в збройних силах США, повинні мати можливість служити», ‒ йдеться в заяві, опублікованій главою новинного бюро VOA Стівом Германом.

«Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби», ‒ зазначають у Білому домі.

«Дозволити всім придатним до служби американцям служити своїй країні в уніформі - це краще для армії і краще для нашої країни, оскільки всебічна сила - більш ефективна», ‒ цитують в Білому домі документ.

Зазначається, що даний указ «негайно забороняє недобровільні звільнення, а також відмову на продовження військової служби на підставі гендерної самоідентифікації або щодо обставин, пов'язаних з гендерною само ідентифікацією».

Таким чином, «сьогоднішній виконавчий указ скасовує президентський меморандум від 23 березня 2018 року, а також підтверджує скасування президентського меморандуму від 25 серпня 2017 року», які забороняли службу трансгендерів в армії США.

Як повідомлялося, у США з'явиться перший трансгендерний федеральний чиновник, затверджений Сенатом.

До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

Читайте також: