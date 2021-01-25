  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби - Байден дозволив трансгендерам служити в армії США
    Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з указом президента, всі американці визнані придатними до служби в збройних силах США

    Президент США Джо Байден у понеділок, 25 січня, підписав указ про те, що трансгендери мають можливість проходити військову службу в армії країни. Про це повідомляє радіостанція Voice of America з посиланням на заяву Білого дому.

    «Президент Байден сьогодні підписав виконавчий указ який запроваджує політику, згідно з якою всі американці, визнані придатними до служби в збройних силах США, повинні мати можливість служити», ‒ йдеться в заяві, опублікованій главою новинного бюро VOA Стівом Германом.

    «Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби», ‒ зазначають у Білому домі.

    «Дозволити всім придатним до служби американцям служити своїй країні в уніформі - це краще для армії і краще для нашої країни, оскільки всебічна сила - більш ефективна», ‒ цитують в Білому домі документ.

    Зазначається, що даний указ «негайно забороняє недобровільні звільнення, а також відмову на продовження військової служби на підставі гендерної самоідентифікації або щодо обставин, пов'язаних з гендерною само ідентифікацією».

    Таким чином, «сьогоднішній виконавчий указ скасовує президентський меморандум від 23 березня 2018 року, а також підтверджує скасування президентського меморандуму від 25 серпня 2017 року», які забороняли службу трансгендерів в армії США.

    Як повідомлялося, у США з'явиться перший трансгендерний федеральний чиновник, затверджений Сенатом.

    До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

    Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

    Читайте також: 
    Теги: США Джозеф Байден армія президент трансгендер указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies