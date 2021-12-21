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    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)

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    Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах - Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)
    Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах
    фото Бріджит Макрон/Instagram

    У соцмережах пишуть, що неможливо знайти фото мадам Макрон у молодості

    У Франції розгорівся справжній скандал довкола першої леді Франції Бріджит Макрон. Вона начебто збирається подати судовий позов проти авторів абсурдних чуток про те, що народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє. Про це повідомляє Le Figaro.

    Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах Франції під хештегом #JeanMichelTrogneux.

    Спірна теорія була опублікована в журналі Faits et Documents ще у вересні. Там йшлося про трирічне розслідування, підтримане «багатьма експертами», повідомляє CNews.

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    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)
    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)
    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)
    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)
    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)

    12-сторінковий щомісячний журнал, який опублікував низку химерних теорій про державних діячів, звинуватив Макрон у тому, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

    Також у соцмережах пишуть, що неможливо знайти фото мадам Макрон у молодості, а це теж нібито доводить, що в молодості вона була чоловіком.

    До слова, футболістку з Ірану звинуватили, що вона чоловік, бо занадто добре грає.

    Нагадаємо, Байден дозволив трансгендерам служити в армії США.

    Також жінка-трансгендер зайняла посаду віце-прем'єра в новоствореному уряді Бельгії.

    Теги: Франція скандал розслідування Еммануель Макрон трансгендер
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    Скандал у Франції. Першу леді Бріджит Макрон назвали трансгендером (фото)