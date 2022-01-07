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    Макрон анонсував нові переговори з Путіним

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    Макрон бажає продовжити обмін думками із російським президентом - Макрон анонсував нові переговори з Путіним
    Макрон бажає продовжити обмін думками із російським президентом
    фото з відкритих джерел

    Президент Франції сподівається найближчими днями провести телеконференцію із президентом Росії

    Президент Франції Еммануель Макрон планує знову провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. З такою заявою він виступив у п'ятницю на прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн у зв'язку з початком головування Франції в Раді Євросоюзу, повідомляють ЗМІ.

    «Франція продовжує обмін думками з Росією. У мене вже було дві досить тривалих телеконференції з президентом Росії Володимиром Путіним в останні тижні і в найближчі дні чекають нові переговори», – зазначив французький лідер.

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

    Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

    Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

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    Теги: ЗМІ Європарламент Путін Франція Еммануель Макрон президент
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    Макрон анонсував нові переговори з Путіним