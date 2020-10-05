Вперше в ЄС: віце-прем'єром Бельгії стала трансгендер



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Петра Де Суттер отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації

Протягом політичної кар'єри Де Суттер ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію і була активною учасницею руху ЛГБТ

Жінка-трансгендер зайняла посаду віце-прем'єра в новоствореному уряді Бельгії. Це перший подібний випадок в ЄС, повідомляє The Brussels Times.

«У складі уряду Бельгії, який було призначено цього тижня, посаду віце-прем'єр-міністра отримала відкритий трансгендер Петра Де Суттер, але ця подія залишилася майже непоміченою в бельгійських ЗМІ. Де Суттер, колишній депутат Європарламенту, була призначена в уряд від Фламандської партії зелених. Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Де Суттер в Твіттері, вона пишається, що в Бельгії і в більшості країн ЄС «гендерна приналежність не є проблемою». Політик також висловила надію, що її приклад стане підставою для дискусії в країнах, де ситуація залишається іншою.

За фахом Де Суттер є гінекологом, вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету. Протягом політичної кар'єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію і була активною учасницею руху ЛГБТ, але постійно наголошувала, що її сприйняття в суспільстві не повинно обмежуватися її гендерною приналежністю.

Новий уряд Бельгії склав присягу перед королем Філіпом 1 жовтня і став першим повноцінним федеральним кабінетом за останні два роки. Перед цим Бельгія встановила новий світовий рекорд життя без повноцінного уряду - 653 дні.