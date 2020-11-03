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    Політика

    Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту

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    Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту - Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту
    Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту

    Зеленський висловив співчуття постраждалим в результаті терористичної атаки у Відні

    Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії. Увечері 2 листопада терористи вчинили напад у Відні.

    Слова підтримки опубліковані на сторінці в Twitter Зеленського.

    За останніми даними, троє людей загинули в результаті атак.

    «У цей час випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим в результаті жахливої терористичної атаки у Відні», – йдеться в повідомленні.

    Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція поділяє горе австрійців, згадавши, що нещодавно Франція сама стала жертвою нападу терористів.

    «Це наша Європа. Вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимося», – написав він у Twitter.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

    Австрія теракт Європа напад Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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