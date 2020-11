Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії. Увечері 2 листопада терористи вчинили напад у Відні.

Слова підтримки опубліковані на сторінці в Twitter Зеленського.

За останніми даними, троє людей загинули в результаті атак.

«У цей час випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим в результаті жахливої терористичної атаки у Відні», – йдеться в повідомленні.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.