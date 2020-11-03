Зеленський висловив підтримку Австрії після теракту

Зеленський висловив співчуття постраждалим в результаті терористичної атаки у Відні

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії. Увечері 2 листопада терористи вчинили напад у Відні.

Слова підтримки опубліковані на сторінці в Twitter Зеленського.

За останніми даними, троє людей загинули в результаті атак.

«У цей час випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим в результаті жахливої терористичної атаки у Відні», – йдеться в повідомленні.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція поділяє горе австрійців, згадавши, що нещодавно Франція сама стала жертвою нападу терористів.

«Це наша Європа. Вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимося», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.