  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У ЄС знову планують відкласти Brexit. – експрем’єр Великої Британії

    • Розсилка
    У ЄС знову планують відкласти Brexit. – експрем’єр Великої Британії

    За відстрочення виходу Великобританії виступає в тому числі президент Франції Макрон

    Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Європейський Союз готується запропонувати країні відстрочити дату виходу з ЄС.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    Згідно з повідомленням, Браун повідомив, що за відстрочення виходу Великобританії виступає в тому числі президент Франції Емманюель Макрон. 

    Читайте також

    «Я думаю, що наступного тижня Євросоюз відмовиться від дедлайну, призначеного на 31 жовтня», – сказав Браун, додавши, що єврокомісари теж не мають наміру наполягати на збереженні строку.

    За словами колишнього міністра з питань Brexit Девіда Девіса, ЄС намагається уникнути Brexit без угоди про умовах.

    «Як я вже говорив, вони бояться виходу без операції набагато сильніше, ніж ми», -сказав Девіс.

    Представник Європейської комісії заявив, що чергова відстрочка дати виходу Великобританії з ЄС можлива. Brexit повинен був відбутися в березні, проте на тлі розбіжностей через угоди про умови виходу між парламентом і урядом Великобританії вихід країни з ЄС відклали до 31 жовтня.

    Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.

    Читайте також
    ЄС Brexit Дональд Туск Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ