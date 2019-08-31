У ЄС знову планують відкласти Brexit. – експрем’єр Великої Британії



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За відстрочення виходу Великобританії виступає в тому числі президент Франції Макрон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Європейський Союз готується запропонувати країні відстрочити дату виходу з ЄС.

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням, Браун повідомив, що за відстрочення виходу Великобританії виступає в тому числі президент Франції Емманюель Макрон.

«Я думаю, що наступного тижня Євросоюз відмовиться від дедлайну, призначеного на 31 жовтня», – сказав Браун, додавши, що єврокомісари теж не мають наміру наполягати на збереженні строку.

За словами колишнього міністра з питань Brexit Девіда Девіса, ЄС намагається уникнути Brexit без угоди про умовах.

«Як я вже говорив, вони бояться виходу без операції набагато сильніше, ніж ми», -сказав Девіс.

Представник Європейської комісії заявив, що чергова відстрочка дати виходу Великобританії з ЄС можлива. Brexit повинен був відбутися в березні, проте на тлі розбіжностей через угоди про умови виходу між парламентом і урядом Великобританії вихід країни з ЄС відклали до 31 жовтня.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.