Помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою

Йоганн Бячіч, один з лідерів руху проти вакцинації в Австрії, заразився Covid-19 та почав вводити собі продукт, що містить діоксид хлору

Експерти пояснюють, споживання продуктів, які містять діоксид хлору, потенційно може бути небезпечним для життя

Відомий австрійський противник вакцинації, який намагався лікувати свою інфекцію Covid-19 за допомогою речовини, що міститься у відбілювачах, помер після ускладнень коронавірусу. Про це пише newsweek.

Йоганн Бячіч, один з лідерів руху проти вакцинації в Австрії, заразився Covid-19 у жовтні та сказав, що почав вводити собі продукт, що містить діоксид хлору.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) раніше попереджало споживачів про те, щоб вони не купували та не пили продукти з діоксидом хлору, які продаються в інтернеті як лікувальні засоби, оскільки агентству невідомі жодні достовірні наукові докази, які підтверджують їх безпеку або ефективність.

Крім того, ці продукти становлять значний ризик для здоров’я людей, які їх споживають, повідомляє агентство.

У публікації на особистому веб-сайті Бячіч стверджується, що прийом двоокису хлору (CDL) успішно лікує його інфекцію.

«Я приймав CDL, а також робив високі дози CDL клізми», – йдеться у дописі. «Як виявилося пізніше, я успішно боровся з Covid-19 за допомогою нього. Усі тести, які я зробив, були негативними».

Але стан 65-річного чоловіка значно погіршився, і на початку листопада він був госпіталізований через низький рівень кисню та утруднення дихання. Медичний персонал лікарні провів ПЛР-тест, який виявився позитивним.

Бячіч відмовився від плану лікування, який йому запропонували лікарі, переконавшись, що він переміг гостру інфекцію. Зрештою, він вирішив залишити лікарню, зателефонувавши своєму синові, який забрав його та відвіз додому.

Бячіч замовив все необхідне, щоб вводити собі інфузії діоксиду хлору, але лише через два дні він помер.

Експерти пояснюють, споживання продуктів, які містять діоксид хлору, потенційно може бути небезпечним для життя.

Споживання цих продуктів може призвести до серйозних побічних явищ, включаючи дихальну недостатність, зміни електричної активності серця, небезпечний для життя низький кров'яний тиск, спричинений зневодненням, гостру печінкову недостатність, низький рівень клітин крові, сильну блювоту та важку діарею.

Хлор зазвичай використовується для дезінфекції питної води, і він безпечний для цієї мети, якщо використовується в дуже малих кількостях. Однак при використанні у великих кількостях він може бути небезпечним.

До слова, у США від Covid-19 помер телеведучий, який пропагував молитви замість вакцин.

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