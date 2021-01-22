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    У світі

    Експерти назвали попередню причину авіакатастрофи в Індонезії

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    <p>Розшифровка&nbsp;чорних скриньок&nbsp;показала, що на одному з двигунів вийшов з ладу автомат тяги</p> - Експерти назвали попередню причину авіакатастрофи в Індонезії

    Розшифровка чорних скриньок показала, що на одному з двигунів вийшов з ладу автомат тяги

    Екіпаж знав про несправності і хотів їх усунути

    Попередньою причиною катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що сталася 9 січня в Індонезії, став збій у системі, яка контролює подачу пального в один з двигунів.

    Про це пише Wall Street Journal.

    Зазначається, що екіпаж знав про несправності і хотів їх усунути.

    Розшифровка чорних скриньок показала, що на одному з двигунів вийшов з ладу автомат тяги. Відповідно до інструкцій, пілоти повинні були виключити цей двигун. Однак вони порушили припис і спробували відновити роботу силової установки.

    Авіалайнери Boeing 737 можуть летіти і на одному двигуні, проте льотчики вирішили, що можуть впоратися самостійно.

    Як відомо, літак Boeing 737-524, що впав в Індонезії, розбився при ударі об воду. Слідчі виключили можливість розриву літака в повітрі.

    Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).

    Нагадаємо, що 9 січня впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

    Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

    Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

    Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

    Теги: авіакатастрофа літак Boeing Індонезія
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