Експерти назвали попередню причину авіакатастрофи в Індонезії

Розшифровка чорних скриньок показала, що на одному з двигунів вийшов з ладу автомат тяги

Екіпаж знав про несправності і хотів їх усунути

Попередньою причиною катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що сталася 9 січня в Індонезії, став збій у системі, яка контролює подачу пального в один з двигунів.

Про це пише Wall Street Journal.

Зазначається, що екіпаж знав про несправності і хотів їх усунути.

Розшифровка чорних скриньок показала, що на одному з двигунів вийшов з ладу автомат тяги. Відповідно до інструкцій, пілоти повинні були виключити цей двигун. Однак вони порушили припис і спробували відновити роботу силової установки.

Авіалайнери Boeing 737 можуть летіти і на одному двигуні, проте льотчики вирішили, що можуть впоратися самостійно.

Як відомо, літак Boeing 737-524, що впав в Індонезії, розбився при ударі об воду. Слідчі виключили можливість розриву літака в повітрі.

Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).

Нагадаємо, що 9 січня впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.